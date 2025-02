"Sicurezza vicino alle fermate degli scuolabus. Due interpellanze, nessuna azione concreta"

Ancora una volta, un incidente stradale ha visto una delle auto coinvolte finire esattamente nel punto in cui ogni giorno i bambini attendono lo scuolabus o scendono per rientrare a casa. Solo la fortuna ha evitato che si trasformasse in una strage.

La denuncia arriva da Cristian Paglialonga, capogruppo di Fdi in Consiglio Comunale a Reggio, che ricorda le due interpellanze, ad agosto e settembre 2024, rivolte al Comune sulla sicurezza delle fermate degli scuolabus "a cui mai è stata data una risposta concreta". "Riguardavano le fermate nelle frazioni di San Bartolomeo, Codemondo, Castelbaldo, Ghiarda e San Rigo – spiega –. In Sala del Tricolore abbiamo avuto solo vaghe promesse. Non possiamo accettare che la sicurezza dei nostri figli venga lasciata al caso. Ad oggi nessuno degli impegni richiesti si è concretizzato".

"Ci chiediamo se questa Giunta lavori davvero per tutelare la sicurezza dei cittadini – chiosa –. È accettabile che una fermata di scuolabus sia collocata a ridosso della carreggiata, senza protezioni, esponendo bambini e ragazzi al pericolo costante di essere travolti da un’auto fuori controllo?"