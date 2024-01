Siete altruisti? La Croce rossa cerca aspiranti volontari

I servizi richiesti dalla popolazione aumentano anno dopo anno. E anche al comitato della Croce rossa di Fabbrico si cercano forze nuove per garantire l’attività necessaria ai cittadini del territorio locale. Stasera alle 20,45 al cinema Castello di Fabbrico è in programma un evento per la presentazione del nuovo corso per aspiranti volontari di Croce rossa. Appuntamento nella sala di piazza Vittorio Veneto, in paese, con la presenza dei responsabili della Croce rossa del paese, presieduta da Denise Montani. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0522-660294 oppure inviare un messaggio via mail a fabbrico@cri.it. L’attività non è legata solo all’Emergenza-urgenza, ma anche ad assistenza in generale, animazione per bambini, trasporti ordinari per pazienti diretti a strutture sanitarie per terapie mediche. E per finanziare le varie attività vengono organizzate anche iniziative ricreative, come il "Burraco della Befana", che all’Epifania ha registrato un "tutto esaurito" nel salone del circolo Arcobaleno di via Piave, con numerosi partecipanti che hanno permesso il successo della manifestazione. E’ stata l’occasione per annunciare l’avvio del nuovo corso per volontari, che viene presentato stasera al cinema Castello. La Croce rossa fabbricese è impegnata pure in attività informative sul soccorso in occasione di fiere, feste ed eventi tra Fabbrico, Rolo e Campagnola.