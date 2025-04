Sigfrido Ranucci al circolo Arci Pigal racconta i segreti delle sue inchieste

Il giornalismo d’inchiesta arriva a Reggio Emilia. Questo giovedì infatti, alle ore 21, il giornalista Sigfrido Ranucci, volto e mente del programma ’Report’ sarà ospite del circolo Arci Pigal per presentare il suo ultimo libro ’La scelta’.

L’iniziativa è promossa dal movimento reggiano Agende Rosse “Rita Atria“, che ha voluto trasformare l’occasione editoriale in un incontro pubblico per riflettere sul ruolo dell’informazione e dellla legalità nella nostra società.

In Rai dal 1990, Ranucci ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Dal 2017 è autore e conduttore di ’Report’ (Rai 3), una delle trasmissioni più importanti di giornalismo investigativo che affronta temi di carattere economico e sociale. "Come attivisti antimafia e come cittadini/e non possiamo che apprezzare e sostenere il giornalismo come servizio pubblico" si legge nella nota diffusa da Agende Rosse. E ancora: "Dobbiamo difenderlo in questa fase storica, in cui la libera informazione è sempre più a rischio, come afferma il rapporto annuale sulla libertà di stampa in Europa".

Secondo questo documento, nel nostro Paese "la situazione sta diventando sempre più critica per i giornalisti, i media del servizio pubblico e i media indipendenti, perchè la combinazione dell’influenza politica sull’emittenza pubblica e l’uso strategico delle cause per diffamazione pongono una seria sfida alla libertà dei media in Italia".