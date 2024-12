Sighinolfi indossa il rossoblù della Vianese. Alla Bagnolese arrivano Migliaccio e Durmishi

In Eccellenza altro innesto per la Vianese: ecco Christian Sighinolfi (foto), mezzala del 2004. In questa stagione aveva vestito, in Serie D, la maglia del Corticella. Sighinolfi è cresciuto nel vivaio del Sassuolo: nel 2021 i neroverdi vinsero il torneo di Viareggio, e lui era in rosa. Per lui anche esperienze in Serie D con la Pistoiese e anche una stagione coi lombardi del Sangiuliano City.

I rossoblù hanno anche celebrato l’attaccante Antonio Rizzuto con un post sui social: domenica ha raggiunto le 50 presenze ufficiali con la casacca vianese (27 i gol totale).

La Bagnolese, nel girone A di Promozione, ha ufficializzato due nuovi innesti. Ecco Nicolas Migliaccio, centrocampista del 1988 che, tra l’altro, domenica è subentrato e ha pure deciso con un gol l’incontro vinto dai suoi per 3-2 col Montecchio. Migliaccio era svincolato: è cresciuto in Serie D nel Castellarano, e vanta un passato in C1 e C2 con la maglia della Reggiana. Ha giocato anche con Virtus Castelfranco, Crociati Noceto, Lentigione, Sampolese, Montecchio, Bibbiano/San Polo, Vezzano, Atletico Montagna, Virtus Libertas e l’anno scorso con la FalkGalileo. In mezzo anche esperienza nel calcio a cinque (A2) con la Reggiana ByTecnology.

L’altro arrivo riguarda Elmas Durmishi, attaccante del 1991. In questa prima metà di stagione lo abbiamo visto, sempre in Promozione, con la maglia del Masone. È anche un ex Real San Prospero, Campeginese e per lui pure nove annate alla Virtus Libertas.

Da Bagnolo anche alcune uscite: salutano Simone Pozzi e Matteo Tinarelli, entrambi difensori del 2005. Pozzi proseguirà l’annata proprio a Masone, mentre Tinarelli vestirà la casacca della Virtus Libertas in Prima categoria.

In Seconda categoria il Santos dovrebbe prendere Christian Chierici, ala offensiva del 2004 ex Celtic Cavriago, e in questa stagione al Real Casina da cui recentemente si è separato.