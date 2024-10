Sigilli alla sua Dag, ditta di software: "Scatola vuota usata per i proventi"

Giulio Cornelli risulta amministratore unico della Dag srls in via Gandhi 20, attiva nello sviluppo di prodotti software, costituita nel maggio 2022, e ora sottoposta a sequestro preventivo. Nelle carte dell’inchiesta è descritta come "scatola vuota" perché serviva, a detta degli inquirenti, solo a formalizzare i proventi destinati a Cornelli (nella foto presa dal suo profilo Linkedin) ed era stata attivata solo verso altre due ditte: al dicembre 2023, la società Mercury advisor, una di quelle finite al centro dell’inchiesta, risultava aver ricevuto fatture da Dag per 243mila euro; un’altra solo per 2.700 euro. Dal gennaio 2023, si legge, Cornelli lavorava stabilmente negli uffici milanesi di Equalize. Da quanto si apprende, il 38enne ha giocato per molto tempo a rugby; iniziò a lavorare in un’agenzia di investigazioni reggiana, occupandosi nello specifico di assocurazioni. Cornelli, l’ex poliziotto Carmine Gallo e l’esperto informatico Samuele Calamucci sono inquadrati come "promotori e organizzatori" dell’associazione a delinquere contestata: secondo la Dda avrebbero "coordinato i collaboratori" e anche "i pubblici ufficiali a loro legati da un rapporto corruttivo", nel senso che questi ultimi avrebbero fatto ricerche su banche dati riservate alle forze dell’ordine in cambio di denaro.

Nell’inchiesta risultano indagati a piede libero altri tre reggiani: due donne (nate nel 1973 e nel 1995) e un uomo (1979), residenti in città. Nell’ordinanza del gip, si ripercorrono due incontri in Puglia tra Cornelli e il finanziere Giuliano Schiano, in servizio alla Dia di Lecce. Il 38enne, parlando con Calamucci il 6 febbraio 2023, gli dice che dovrà incontrare una persona "molto paranoica". Per gli inquirenti, Schiano viene definito così "perché consapevole dell’assoluta illiceità dei propri comportamenti: vuole evitare di essere associato ai destinatari dei suoi accessi abusivi alla banca dati Sdi". Cornelli e Schiano si vedranno due giorni dopo: il 38enne è stato osservato dagli inquirenti mentre comprava un biglietto ferroviario a a Bologna in contanti e poi al suo arrivo a Lecce, dove i due passano la serata in un ristorante venendo fotografati.

Il secondo appuntamento si tiene il 5 ottobre 2023 a Bari: in sintesi, un collega di Schiano era stato interrogato su due accessi alla banca dati fatti da lui stesso, e Schiano temeva di essere scoperto. Dalle telefonate captate emergono preoccupazioni: Cornelli esprime a Calamucci il dubbio che Schiano, detto ‘Boss’, possa aver fornito informazioni dalla banca dati anche a soggetti diversi dal gruppo milanese. Dall’incontro, pare poi che Schiano si fosse tranquillizzato sulla capacità di Equalize di mimetizzare le informazioni da banche dati protette con quelle da fonti aperte. Al finanziere sarebbe stato dato un aumento di 100 euro, portando così a 1.300 euro il compenso mensile che lui avrebbe percepito per le consultazioni proibite. Alessandra Codeluppi