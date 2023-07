Sigla nazista sui cartelloni della festa Dem

di Francesca Chilloni

Non un comune atto vandalico, l’imbrattamento che nella notte di giovedì ha avuto come bersaglio la Festa Dem santilariese e la Provinciale dei Giovani dems. Perché è stato firmato con la sigla nazi "88", che simboleggia il saluto "Heil Hitler" (la "h" è l’ottava lettera dell’alfabeto). Un atto inquietante che ha sollevato sdegno e ha offeso non solo tutta la comunità di FestaDem e del Pd, ma di chiunque ripudia le idee neonaziste. Pochi giorni fa un episodio analogo era avvenuto a Quattro Castella.

I teppisti hanno preso di mira uno dei cartelloni che intorno a Sant’Ilario indicano la direzione verso Parco San Rocco, che ospita fino al 23 luglio la festa. Immediate le reazioni con Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd, che invita a non sminuire: "Dovere di ogni democratico, qualsiasi sia il partito di appartenenza, è di tenere alta la vigilanza. E ci auguriamo che gli autori di questo gesto verranno presto individuati e messi di fronte alle loro responsabilità. Non sono ragazzate: trascurarle è una colpevole sottovalutazione. Al Pd e a tutta la comunità di Sant’Ilario io dico di non mollare, di andare avanti, che siamo sulla strada giusta".

"È stato un vile gesto contro la libertà di pensiero politico e civile, oltre che un’offesa per tutta la nostra comunità di volontari - è il commento di Cecilia Bosio, segretaria del Pd santilariese -, centinaia di persone che lavorano affinché la nostra festa sia soprattutto luogo d’incontro, di serenità, di riflessione e allegria. Non siamo disposti a far passare sotto silenzio chi compie atti incivili. Ringraziamo i cittadini che hanno segnalato l’accaduto e coloro che ci hanno espresso solidarietà".

Esprimendo solidarietà ai volontari, l’assessore regionale Alessio Mammi sottolinea che "la loro volontà e il loro impegno politico di militanti meritano il massimo riguardo da parte di tutti, anche di chi la pensa diversamente. Il rispetto per le persone, per i luoghi e le manifestazioni democratiche è alla base del nostro vivere e civile. E’ per questa ragione che tali gesti vanno stigmatizzati e fermati subito e con fermezza".