Siglato il patto, nasce l’Oasi felina

Nasce l’Oasi Felina, firmano il patto l’assessore all’ambiente Fabrizio Ferri e Natalia Lei (foto), presidente della storica associazione "Zampette per strada" che opera con amore per salvare e curare i gatti abbandonati, farli adottare e sensibilizzare i cittadini. La collaborazione con il Comune è in atto dal 2019; si è poi trasformata in convenzione sugli obiettivi strategici per la gestione del "pianeta gatto". Infine ora la concessione di un’area pubblica per la realizzazione e gestione del gattile comunale, con il placet dell’Ausl e il sostegno di aziende locali. L’idea ha ricevuto anche la ’benedizione’ dell’Enpa di Parma "Abbiamo realmente a cuore il benessere animale", sottolinea Ferri. "L’associazione - dice Lei - è cresciuta in numero di componenti ma soprattutto in competenza lavorando con un’amministrazione comunale attenta e sensibile".