"Signora, le cadono le monete..." La distrae e le ruba la borsetta

Non si arresta la lunga serie di furti con destrezza avvenuti in particolare nella zona di Correggio, con persone anziane prese di mira soprattutto nei parcheggi di negozi, supermercati e centri commerciali in genere. Anche negli ultimi giorni sono stati diversi gli episodi segnalati dai cittadini. Come quello avvenuto nel parcheggio del Conad, in via don Minzoni, messo in atto in pieno giorno, di mattina, ai danni di una pensionata, alla quale è stata rubata una borsa di marca di colore marrone, che conteneva un telefonino, un portafoglio coi documenti, carte di credito ed effetti personali vari. I familiari della derubata hanno lanciato un appello: "Se qualcuno dovesse ritrovare i documenti, magari abbandonati dai ladri, è pregato di consegnarli ai carabinieri". Ad agire, in questo caso, è stato un uomo con capelli scuri e baffi. Ha avvicinato la pensionata con il pretesto che stavano "cadendo delle monete" dalla sua borsa. Ma alla fine, approfittando di un attimo di distrazione della signora, il ladro è riuscito a portarsi via il bottino. Altri simili episodi si sono verificati anche in altri parcheggi nei pressi di attività commerciali correggesi.

Antonio Lecci