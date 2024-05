Signori si dimette dal Consiglio

Il consigliere comunale di Bagnolo, Marco Signori, si è dimesso per non incorrere nella ineleggibilità, essendosi candidato a Reggio Emilia. Viene sostituito da Mauro Torreggiani che, pur se nel breve periodo che resta dell’attuale consigliatura, prosegue il percorso di Alternativa Bagnolo, riconfermando la denominazione del gruppo consiliare finora guidato da Signori. Alternativa Bagnolo, che ha deciso di non presentare una lista alle prossime elezioni amministrative optando per una "desistenza operosa", resterà quindi in consiglio fino all’ultimo giorno utile. La sostituzione è stata votata in consiglio comunale. Nel 2019 Signori era stato candidato sindaco per la lista del Movimento 5 Stelle e Torreggiani candidato consigliere. Due anni dopo avevano entrambi abbandonato il movimento guidato da Conte per costituire il gruppo "Alternativa Bagnolo".