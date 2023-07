Silenzi e lacrime per l’addio a Loris travolto e ucciso dal pirata stradale

Nessuna parola: solamente tanti sguardi, lacrime, abbracci e cordoglio. Sono questi gli elementi che hanno accompagnato l’addio a Loris Forghieri, 48 anni, di Campagnola, vittima otto giorni fa di incidente a Reggiolo, dove il ciclista è stato urtato da un’auto, il cui conducente non si era fermato. Con le indagini coordinate dalla polizia stradale di Guastalla, in collaborazione con carabinieri e polizia locale, si è arrivati a risolvere il caso: una persona è indagata per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Un silenzio totale, davanti alla bara accanto alla chiesetta del cimitero di Campagnola, ha dato l’ultimo saluto a Loris. Il funerale in forma civile, affidato all’agenzia Bonini, si è svolto alla presenza di centinaia di persone, che si sono strette attorno ai familiari in lutto, in particolare mamma Luisa, presidente dell’Avis del paese, e il padre Gianni, persone conosciute e stimate da tutti.

Presenti pure tanti colleghi di lavoro della ditta Seat di Campagnola, in un silenzio irreale, che è proseguito anche nell’ultimo percorso, fino alla tomba in cui ora riposano le spoglie di Loris. "Gianni e Luisa sono persone generose e solidali. Le crediamo capaci di perdonare la persona che ha provocato l’incidente. Ma doveva fermarsi, non scappare…", dicono amici dei Forghieri.

E i colleghi di lavoro hanno diffuso un messaggio: "Questa scomparsa porta via un amico per alcuni, ma sicuramente un grandissimo collega per tutti noi, affidabile, disponibile, sempre presente".

Inevitabile il riferimento alla donazione degli organi: "Resterai nei nostri cuori e qualcuno su questa terra potrà continuare a vivere grazie alla tua immensa generosità".

Antonio Lecci