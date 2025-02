Siligardi giocherà nella Kings League

Un altro reggiano sbarca nella Kings League italiana: si tratta di Luca Siligardi, attaccante mancino 37enne originario di Campagnola, che milita in Eccellenza con la maglia della Correggese. Siligardi giocherà la competizione di calcio a 7 con la squadra AlpaK Fc. Il suo innesto è stato vissuto dal mondo dei social, che segue con grande calore questa competizione che include diversi profili noti (è coinvolto l’ex Roma Nainggolan, e l’ex Empoli Caputo, per dirne due), con molto entusiasmo: d’altronde il suo biglietto da visita vede 113 presenze in Serie A con 8 gol e 5 assist, ma anche i 162 gettoni in Serie B (37 gol e 28 assist), e 57 presenze in Serie C con 9 gol e 7 assist. Le maglie indossate (in ordine dalla più indossata alla meno): Livorno, Parma, Verona, FeralpiSalò, Triestina, Spal, Bologna, Reggiana, Bari, Crotone, Piacenza e Inter (anche giovanili). Siligardi "raggiunge" Hachim Mastour, altro reggiano che gioca questo torneo (nell’Fc Zeta, come wild card). Si gioca ogni lunedì a Milano, con alcune gare visibili anche su Sky oltre che su diverse piattaforme di streaming.