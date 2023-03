Silk-Faw crede nel risanamento "Rilanceremo il piano industriale"

di Daniele Petrone

"L’obiettivo è attuare un piano di risanamento aziendale che conduca al superamento dell’attuale situazione di tensione finanziaria". L’intenzione è scritta nero su bianco in una lettera inviata da Silk-Faw ai fornitori, i quali vengono informati dell’avvio della cosiddetta procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Un’istanza depositata in tribunale a Reggio il 6 marzo scorso – come anticipato nei giorni scorsi dal Carlino – che qualora venisse accettata dal giudice, applicherebbe misure protettive al patrimonio (con efficacia erga omnes) della joint venture sino-americana delle supercar elettriche di lusso sportive che voleva insediarsi a Gavassa con un mega polo produttivo, senza però mantenere le promesse. Ma Silk-Faw, nonostante la revoca dei fondi da parte della Regione e l’accordo urbanistico stracciato dal Comune, ci crede ancora. "Rilanceremo il progetto – continua ottimista Giovanni Lamorte, a.d. della società – Cambieremo il layout dello stabilimento avendo meno metri quadri a disposizione. Il terreno potrebbe tornare agricolo? Tecnicamente è impossibile, sono le solite stupidaggini dei Verdi". Sulla procedura poi puntualizza: "Abbiamo presentato un’istanza prevista dal nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, nato nel periodo Covid per agevolare le aziende che producono fatturato, ma che non incassano per problemi temporanei come i nostri e non strutturali". Silk-Faw si avvarrà di Giancarlo Attolini, consulente reggiano della Camera di Commercio di Bologna "al quale abbiamo consegnato documentazione e piano industriale. Ora attendiamo che il giudice fissi per i primi di aprile un’udienza per decidere sull’accoglimento dell’istanza. I cinesi? Verranno in Italia appena otterranno i passaporti".