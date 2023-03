"Silk-Faw, non abbiamo fatto sconti" Stu Reggiane risponde ai dubbi del M5s

"L’importo del credito di Stu Reggiane Spa non ha subito alcuna decurtazione". È arrivata forte e chiara la replica della società di trasformazione urbana agli interrogativi sollevati martedì da Paola Soragni. La consigliera comunale del Movimento 5 stelle aveva insinuato che la società, partecipata con quota di maggioranza dal Comune, fosse stata indulgente nell’esigere i 45mila euro che la compagnia sino-americana le doveva per il mancato pagamento degli affitti al Tecnopolo. "Parrebbe - aveva obiettato - che per far fronte al debito si sarebbe trovato un accordo per ritenere da parte di Stu i beni mobili all’interno dei locali affittati da Silk Faw, che guarda caso, hanno pari valore del debito. Stu si riterrebbe così soddisfatta di ogni credito vantato verso l’azienda. Peccato che alla richiesta di inventario dei beni ad oggi, trascorsi oltre 40 giorni, non è stata fornita alcuna risposta se non l’indicazione di una cifra sommaria. Attendiamo quindi la stima dei beni mobili presenti nei locali affittati a Silk Faw".

La società, che ha sede in municipio, ha precisato: "Il debito maturato da Silk Sport Company Car è stato da questa pagato attraverso il trasferimento di attrezzature tecnologiche e arredi in proprietà di Silk Sport Company Car presenti all’interno delle unità immobiliari locate". Stu Reggiane dice di non aver rinunciato a nulla, "essendosi stipulato atto di transazione esclusivamente in relazione alla accettazione delle modalità di pagamento. Le attrezzature tecnologiche e gli arredi sono stati acquisiti da Stu Reggiane Spa al valore di cespite inserito nel bilancio della stessa Silk Sport Company Car, per garantire la correttezza dell’operazione sia dal punto di vista fiscale che amministrativo. La corrispondenza tra i valori - proseguono da piazza Prampolini - non è frutto del caso, essendosi individuati, all’interno di un più ampio insieme, i beni di interesse di Stu Reggiane Spa che potessero essere trasferiti senza necessità di conguagli. Il trasferimento di proprietà si è perfezionato con la stipula dell’atto transattivo e i beni sono nel possesso di Stu Reggiane Spa". La chiusura del comunicato è perentoria: "Ne consegue che attualmente Silk Sport Company Car non ha debiti nei confronti di Stu Reggiane Spa"

Tommaso Vezzani