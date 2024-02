Silk-Faw paga gli arretrati agli ex lavoratori. L’avvocato: "Merito degli articoli del Carlino. Ritirerò l’esposto in procura contro la società"

"Grazie all’articolo del Carlino, gli stipendi arretrati sono stati finalmente pagati ai dipendenti di Silk-Faw". Lo annuncia l’avvocato Pasqualino Miraglia che assiste una decina di ex lavoratori della joint venture sino-americana che aveva annunciato di insediarsi a Gavassa per costruire lo strabiliante polo industriale per le hypercar di lusso sportive totalmente elettriche. Un progetto rimasto incompiuto.

Una settimana fa, il nostro giornale aveva dato notizia di un esposto in Procura, ipotizzando i reati di truffa e insolvenza fraudolenta nei confronti della società, dei suoi vertici e dei legali. In particolare si riferivano agli emolumenti in sospeso che Silk-Faw avrebbe dovuto versare, come ordinato da decreti ingiuntivi, ai dieci ex dipendenti, per una cifra complessiva di 350mila euro. "Dopo vari solleciti, lo scorso 5 gennaio – aveva spiegato il legale Miraglia – ci avevano mandato alcune disposizioni di bonifico firmate direttamente da Jonathan Krane, presidente della società. I soldi non sono però mai arrivati e dunque ipotizziamo che fossero falsi".

Una denuncia-querela che avrebbe messo a rischio il piano di rilancio (attraverso il nuovo strumento cosiddetta ’composizione negoziale della crisi’) depositato in tribunale, la cui approvazione o meno è stata fissata per i primi di marzo dal tribunale di Reggio. Proprio per questo, per avere ancora una chance di esistere, Silk-Faw ha pagato le tranches arretrate con bonifici "arrivati sui conti degli ex dipendenti lunedì scorso", puntualizza Miraglia. Il quale annuncia: "Ritireremo l’esposto, avendo ottenuto quanto chiedevamo".

Daniele Petrone