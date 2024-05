Silk-Faw salva la faccia. Pagati tutti gli arretrati agli ex dipendenti

Non ha realizzato il maxi-progetto promesso del polo produttivo delle hypercar elettriche di lusso a Gavassa, ma quantomeno Silk–Faw ha onorato gli impegni con gli ex dipendenti, saldando quasi tutti gli arretrati. Ed è senz’altro una buona notizia per coloro i quali hanno lavorato e che avranno quanto gli spetta. Ad oggi risultano infatti aperte solo tre posizione che saranno soddisfatte nei prossimi giorni. Ma una sessantina di maestranze hanno ottenuto gli stipendi dovuti. Ad annunciarlo è l’avvocato Pasqualino Miraglia che rappresenta la maggior parte degli ex dipendenti della joint venture sino-americana. "Le trattative con la proprietà sono sempre state amicali – spiega tramite una nota – sono soddisfatto del risultato ottenuto e ringrazio personalmente mister Jonathan Krane (presidente di Silk-Faw, ndr) per il suo supporto che ha consentito il soddisfacimento delle posizioni creditorie realizzando un importante fine economico, ma anche sociale, avendo avuto cura delle concrete posizioni dei singoli lavoratori e delle famiglie degli stessi coinvolti nella vicenda".

Silk-Faw ha una procedura aperta in tribunale di composizione negoziale della crisi. Al commissario giudiziario aveva presentato nel febbraio 2023 un piano di risanamento. Tra gli obiettivi prioritari proprio quello di pagare tutti gli stipendi arretrati.

Restano però pendenti i pagamenti ai fornitori, tra cui anche Nomisma, Giugiaro, Dallara e studi di ingegneria tedeschi. Nello stesso progetto di rilancio aveva inserito fondi in arrivo da parte di alcuni sceicchi degli Emirati Arabi per ripresentare il progetto, ma della volontà e del futuro dell’azienda non vi è novità. Anzi, resta comunque un’ipotesi difficile: poco meno di due mesi fa, si è dimesso anche il ceo Giovanni Lamorte proprio per le nuvole d’incertezza.

dan. p.