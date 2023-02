Silk-Faw, svuotati anche gli uffici al Tecnopolo. Game over vicino

Silk-Faw ha svuotato anche gli uffici al Tecnopolo. Restano ormai solo le targhette col nome, una appesa fuori dalla porta dei locali e un’altra nella ‘lavagnette’ delle aziende del Parco Innovazione. Ma presto spariranno anche queste, così come sono state ammainate le bandierone blu sul terreno di Gavassa che la joint venture sino-americana delle supercar elettriche aveva opzionato – ma mai comprato – dove si erano seminate promesse da mille e una notte. Un game over ormai annunciato, presagito anche dall’intervista rilasciata ieri al Carlino dall’amministratore delegato Giovanni Lamorte. Manca solo chi lo ufficializza. Un de profundiis che per ora politica locale e istituzioni, dal Comune alla Regione – le stesse che avevano steso i tappeti rossi con eventi trionfanti e aiuti economici (poi congelati) in pompa magna assieme a Unindustria sotto l’era del presidente Fabio Storchi – non recitano. Ieri l’assessore regionale all’economia Vincenzo Colla ha preferito non commentare. Il governatore Bonaccini, nelle sue uscite pubbliche, da tempo ha smesso di inserire Silk-Faw come esempio nel suo classico elenco di successi regionali.

Ma in un summit la settimana scorsa (di cui aveva parlato anche lo stesso ceo Lamorte), la Regione ha praticamente chiuso la partita. Della serie "grazie per i sogni, o meglio le illusioni, e arrivederci". Forse intendono aspettare fino all’ultimo per salvare la faccia; la deadline scadrà a fine marzoaprile con l’approvazione del nuovo piano urbanistico generale. Ma se Silk-Faw non ottempererà a quanto promesso – cosa ormai difficile da credere – l’ok per l’ampliamento edificabile previsto non sarà mai deliberato. I proprietari del terreno potranno farci ciò che vogliono, ma su una ‘fetta’ limitata oppure vendere ad altri. Silk-Faw – dopo aver liberato gli uffici al Tecnopolo (dove per altro risultano insolventi da mesi riguardo all’affitto) – hanno ancora alcuni uffici al Campovolo.

Daniele Petrone