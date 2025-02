Silurata anche Pontassieve

REGGIANA 9 PONTASSIEVE 4

REGGIANA NUOTO: Sirianni, Ferrari, Strolin, Roldan, Lepore, Croci, Curti, Bartoli, Bussei, Boccedi, Magnani, Algeri, Falanga, Borrelli. All. Franceschetti.

PONTASSIEVE: Piantini, Baldini, Casula, Staiano, Mangani, Borghi, Staiano, Maffessoli, Bonanno, Clementi, Bacci, Soni. Reti: Roldan (3), Lepore (2), Algeri (2), Curti, Bussei (R); Staiano (2), Borghi, Maffessoli (P).

Parziali: 5-1, 7-1, 8-3.

Terza vittoria di fila per la Reggiana (9) in Serie C. Ad arrendersi sotto i colpi di Roldan e compagni sono i toscani del Pontassieve (6), travolti dall’ottimo inizio degli uomini di Franceschetti, che col 5-1 del primo quarto imprimono al match un’impronta indelebile, per poi gestire il proseguo senza particolari patemi. "La vittoria ottenuta con Pontassieve, squadra che non avevamo mai incontrato dà continuità al nostro percorso e morale in vista del prossimo impegno interno, quella contro Modena" è il commento a fine gara di Matteo Lepore (nella foto), autore di una doppietta.