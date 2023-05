Silva: "Eravamo di troppo" Benassi: "Sindaco eletto da una minoranza"

Delusione a ’Onestà Civile’, lista civica appoggiata dal centrodestra. La sfida elettorale si è risolta con un testa a testa fra ’Brescello Cambia!’ del neo sindaco Carlo Fiumicino e ’Brescello che vogliamo’ di Elena Benassi. Neppure il candidato sindaco Catia Silva è riuscito a entrare in consiglio: "Da subito abbiamo capito di essere di troppo in questa competizione. Ma la mancata riconferma dell’ex sindaco è un dato positivo. Anche da esterni continueremo a portare le nostre idee a Brescello". L’ex sindaco Elena Benassi commenta: "Il nuovo sindaco è stato eletto da una minoranza di brescellesi, in presenza di un fenomeno preoccupante di forte astensionismo, superiore a quello del 2018. Svolgeremo un’opposizione ferma e puntuale per il bene della nostra comunità, convinti della bontà del lavoro svolto e delle nostre proposte".