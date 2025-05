Silvetti pronto a scalare il Baruntse: "E continuerò a donare ai nepalesi"

Sulle orme chiodate di sir Edmund Percival Hillary, salendo lungo ghiacciai del selvaggio Monte Baruntse puntando alla vetta, a quota 7129 metri, nella parte orientale del Nepal. È la nuova impresa che il docente-alpinista Fabrizio Silvetti sta preparando, con l’intenzione di tentare la scalata nel mese di novembre. Ancora una volta l’amore per la montagna si unirà ai progetti di solidarietà che da anni - in parallelo alle ascese sulle maggiori cime himalayane - caratterizzano l’attività del professore di informatica dell’istituto Cattaneo di Castelnovo Monti. Per raccontali è stata organizzata una serata dal titolo "Quota 8000 - progetti alpinistici e solidali", che si svolgerà lunedì 26 maggio dalle ore 20,30 nella sala civica di Albinea: "L’abbiamo organizzata in collaborazione con la Polisportiva Borzanese e con la palestra Eden che mi permette di allenarmi al meglio per tutto l’anno. Il nuovo progetto riguarda la Scuola di Tengboche, villaggio della valle dell’Everest".

È la scuola del più importante monastero della valle – continua –, aperta non solo a chi ha aspirazioni monastiche, ma anche a tutti i bambini e ragazzi che cercano nell’istruzione una possibilità di riscatto. Tant’è che è stato deciso di avviare un processo di ampliamento sulle disponibilità di accesso ad una cinquantina di studenti, anche provenienti da villaggi lontani che - grazie ad alloggi riservati - potranno restare a Tengboche seguiti dai monaci". Il professore partirà dall’Italia con un carico speciale: "Il mio contributo sarà quello di donare notebook ad uso di studenti e docenti messi a disposizione dall’azienda Mastervoice di Correggio".

Non solo: "Se riuscirò vorrei anche donare una stampante 3D all’unica scuola secondaria della valle: la Hillary School di Khumjung, con la quale ho già da diversi anni una collaborazione… e fermarmi per una formazione sulla Modellazione e stampa 3D ai docenti". Infatti, tutte le volte che si è recato in Nepal, il professore-apinista ha dedicato tempo alla formazione dei colleghi locali e degli studenti; i progetti hanno spesso coinvolto i ragazzi di Castelnovo Monti, che ad esempio hanno riconfigurato dei vecchi notebook. La speranza ora è che anche altri sponsor si facciano avanti, per poter sostenere le spese dell’avventurosa scalata ma sopratutto per poter fornire ai ragazzi le tecnologie che permetteranno loro - nati e abitanti nella zona est del Khumbu - di essere connessi con il mondo, a quella enorme biblioteca che è il web, e ricevere un’educazione che li riscatterà da un futuro da sherpa oppure contadini come i loro genitori. Info sulla serata: 3385478437 oppure 3336179708.

Francesca Chilloni