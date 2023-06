"Silvio, amante esagerato della vita"

Gabriele Gallo

I comportamenti discutibili di Berlusconi? Di una cosa sono assolutamente certo: mai ha aiutato, è stato vicino, ha avuto a che fare con la mafia. Su tutto il resto, ora è nelle braccia di Dio, sarà lui a giudicare".

Monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio per dieci anni, così sintetizza il lato considerato più oscuro del leader di Forza Italia scomparso lunedì. Un rapporto, quello tra l’alto prelato e Berlusconi, nato quando Camisasca venne chiamato a ricoprire il ruolo di padre spirituale del Milan, nel periodo, tra l’altro dei primi trionfi in Italia e in Europa.