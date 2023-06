Silvio Berlusconi, l’ultima lettera per Bernini: "Io e te perseguitati dai magistrati"

Reggio Emilia, 18 giugno 2023 – “Caro Bernini, desidero inviarti le più sincere congratulazioni per il coraggio, la tenacia e la forza d’animo con cui hai affrontato, per quasi dieci anni, il dramma dell’attacco giudiziario e dello scandalo mediatico a cui ingiustamente sei stato sottoposto". È un curioso destino quello che ha fatto sì che l’ultimo atto politico di Silvio Berlusconi fosse rivolto con lo sguardo verso Reggio e il suo maxi-processo Aemilia. In una lettera del 3 giugno, pochissimi giorni prima del ricovero, il leader di Forza Italia ha infatti scritto al compagno di partito Giovanni Paolo Bernini, prima indagato e poi assolto da ogni accusa, che ha recentemente dato alla stampa il libro “Colpo di sistema“. Un testo dove Bernini traccia connessioni tra la procura e il Pd nell’ambito della stessa inchiesta anti-’ndrangheta.

L'ultima lettera di Berlusconi per Bernini

"Negli ultimi 20 anni della storia italiana, abbiamo assistito a molte vicende giudiziarie cariche di odio ideologico – continua Berlusconi nella missiva privata, l’ultima da lui scritta – talvolta di pressapochismo investigativo e soprattutto abbiamo assistito a una forma di lotta politica che ha utilizzato le procure Giacobine della magistratura per delegittimare gli avversari politici". Una descrizione che certamente Berlusconi ha pensato sì per Bernini, ma anche per se stesso e la miriade di processi a cui è stato sottoposto.

"Ti ringrazio caro Bernini – prosegue – perché in tal modo hai svolto un servizio fondamentale nella storia della Repubblica italiana, quello di dimostrare con i fatti e non con le parole che troppo spesso i destini di governi locali e nazionali, come fu il mio primo Governo, furono abbattuti con l’arma giudiziaria per distogliere l’attenzione dai reali bisogni dei cittadini". Una missiva che Bernini ha interpretato come una sorta di testamento del fondatore di Forza Italia.