Silvio, il ricordo del vescovo amico "Un amante esagerato della vita"

L’alto prelato, che ieri è stato tra i commentatori delle esequie di Stato su Rai1, racconta il suo rapporto col Cavaliere per antonomasia.

Eccellenza, chi era per lei Silvio Berlusconi?

"Un amante esagerato della vita e un uomo di eccellenti capacità. Un combattente, ma profondamente empatico. Ha preso il Milan sull’orlo del fallimento e lo ha fatto diventare la squadra più forte del mondo. È sceso in politica all’improvviso e dopo tre mesi era Presidente del Consiglio. E lì ha polarizzato il quadro: o si era con lui o contro di lui. A suo modo un personaggio incredibile"

Qual era il vostro rapporto?

"Per i cinque anni in cui sono stato cappellano del Milan, davvero molto intenso".

La chiamava in causa?

"Negli incontri con la squadra di inizio stagione, nonostante io cercassi di defilarmi, voleva fossi presente e chiedeva sempre un mio intervento".

Per motivare il gruppo?

"Più che altro, del resto era un mio reale sentire, per manifestare la mia grande gioia nell’essere una parte di quella squadra e che tutti dovevano essere felici per questo".

Veniva a Milanello per parlare con lei?

"Tutti i sabati prima delle partite in casa: solitamente mi chiedeva quanti giocatori venivano a messa, chi era che si confidava di più. Ovviamente io non potevo dirglielo, però gli spiegavo che alle celebrazioni venivano più giocatori della media degli italiani che andavano a messa".

In occasione di partite importanti le chiedeva qualcosa di particolare?

"Salii sull’aereo del Milan sia prima della finale di Coppa Campioni del 1989 a Vienna che l’anno dopo a Barcellona, parlammo un po’ per alleggerire la tensione ma non mi chiese di recitare preghiere benauguranti, se è questo che intende. La prassi però era quella di benedire la squadra, questo sì. E se non me lo chiedeva lui, lo faceva Arrigo Sacchi".

Come è noto l’ex Presidente del Consiglio amava intervenire su tutto, anche sulle letture della Messa del sabato per il Milan?

"Non mi suggeriva pagine del vangelo, ma poiché amava essere apprezzato da tutti, qualche indicazione trovava il modo di darla…"

Quando era vescovo nella nostra città ha mai avuto modo di parlare con lui della situazione politica reggiana?

"No, non c’è mai stata occasione. Peraltro il suo interessantissimo progetto politico, di coniugare mondo cattolico e mondo liberale non è arrivato a compimento perché i cattolici erano, e sono, in maggioranza orientati a sinistra".

Come ha appreso la notizia della sua morte?

"Da un giornalista, nella mattinata di lunedì. Ero a conoscenza che stesse molto male, ma non immaginavo un crollo così repentino. Ho pregato e celebrato una messa per lui".

Berlusconi è stato anche un uomo e un politico molto controverso…

"Escludo nella maniera più assoluta che possa mai avere aiutato, o anche solo essersi avvicinato, alla mafia, come qualcuno ha sostenuto. Per il resto ora è tra le braccia di Dio e sarà lui a giudicarlo".

Gabriele Gallo