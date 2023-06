Silvio, niente bandiere a mezz’asta Scoppia la bufera fra FdI e Palù

"Scelta vergognosa, esacrabile". Ancora, "uno scempio", per un comportamento "privo di dignità politica, morale e istituzionale". È un Alessandro Aragona (nella foto a sinistra) fuori dai gangheri quello che si scaglia frontalmente contro Franco Palù, sindaco di San Polo d’Enza, che contravvenendo alle disposizioni del Ministero dell’Interno non aveva esposto le bandiere a mezz’asta per la morte di Silvio Berlusconi, in una giornata (quella di mercoledì, giorno del funerale del Cavaliere) dove il Governo aveva proclamato il lutto nazionale. E così il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, dopo aver promesso (e ottenuto) una interrogazione comunale a San Polo per chiedere i motivi della scelta e le relative scuse, ha sparato a zero via social contro Palù: "Una scelta inspiegabile e oltraggiosa quella di non mettere le bandiere a mezz’asta, nonostante fosse previsto per tutti gli edifici pubblici all’interno del territorio nazionale. Ci chiediamo – prosegue Aragona – come possa rappresentare un’intera comunità una persona (Palù, ndr) con un siffatto senso delle istituzioni, che per di più dovrebbe rappresentare tutti i suoi concittadini e non solo la parte politica che lo ha eletto. Ci attiveremo nelle sedi istituzionali appropriate per denunciare questo comportamento, e ci attendiamo dalla dirigenza reggiana del Pd una ferma presa di distanze".

Il primo cittadino sampolese ieri ha replicato ad Aragona, cercando di gettare acqua sul fuoco: "Mi dispiace che questa scelta sia stata interpretata come un atto contro Berlusconi. Non c’entra niente con l’uomo, con i famigliari, e con il grande imprenditore che è stato. Capisco i funerali di Stato, ma non c’erano le condizioni per la giornata di lutto nazionale, per me che pratico la memoria come ricordo e in modo critico. Ci sono stati magistrati come Falcone e Borsellino che non hanno avuto questo onore, o grandi statisti come Pertini; Berlusconi non è stato un grande uomo dello Stato nei suoi 30 anni di politica". Come ribadisce Palù, la situazione ora è chiara: "Non ho rispettato un ordine ricevuto dal Ministero dell’Interno, non me la sono sentita. L’ho comunicato ai miei consiglieri, prendendomi tutte le responsabilità. Cosa mi aspetto? Pagherò quello che ci sarà da pagare – chiosa Palù –. Come tutte le azioni fatte controcorrente la bilancia pende molto sul negativo ottieni poco e spendi molto".

