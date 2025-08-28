Silvio Orlandini è morto a 80 anni in Brasile, era un’anima del calcio dilettanti

Reggio Emilia, 28 agosto 2025 – Si è spento in Brasile il reggiano Silvio Orlandini, 80 anni. Ex dipendente delle Poste, si era trasferito nella zona di San Paolo negli anni ‘90, una volta raggiunta la pensione.

Era molto conosciuto nel Reggiano per l’attività sportiva. Sin da ragazzino si era dedicato al calcio, raggiungendo in seguito buoni risultati tra i dilettanti, in un periodo in cui le squadre del territorio erano molto seguite dagli appassionati anche come simbolo di appartenenza campanilistica, sociale o politica.

Ci aveva contattato quando aveva notato in rete un articolo del Carlino accompagnato da foto dalle tonalità vintage: il servizio rievocava un calcio “amarcord”, le partite giovanili al Campo Tocci tra anni ‘50 e ‘60. Le evocative, rare immagini erano state messe a disposizione da Tiziano Bertacchi.

“Quello sono io!”, aveva commentato con un pizzico di emozione Orlandini, riconoscendosi nel piccolo portiere, rigorosamente in casacca scura e numero uno sulla schiena.

“Sono in Brasile da tempo, ma grazie alle notizie del vostro giornale e ai profili facebook degli amici seguo quello che succede a Reggio”, aveva aggiunto.

Le sue parole, insieme a quelle di altri ex calciatori e dirigenti, tra cui Tiziano Bertacchi e Airone Polo, avevano ricostruito una mappa del pallone di almeno 60 anni prima, che altrimenti sarebbe sbiadita per sempre, quando le squadre si chiamavano Acom, Artigianelli, Real Reggio, Stella Azzurra, Torpedo, Vigor. Per l’attività rivolta ai giovani erano stagioni ancora pionieristiche, animate da volenterosi mister tra cui Adriano Bettè, Erio Costoli, Augusto Iotti e Giaroli, che guardava al mitico asso danubiano Puskàs. Il sogno dei ragazzini era di arrivare alla Reggiana e di giocare al mitico Mirabello. Nella contemporaneità, con il calciomercato che danza al ritmo di cifre da capogiro, fa sorridere il fatto che durante l’adolescenza fece scalpore il suo passaggio dall’Acom, squadra del collegio ubicato dove oggi sorge il liceo Ariosto Spallanzani, alla Stella Azzurra di Santa Croce. “Era come passare dall’oratorio di don Camillo alla casa del popolo di Peppone”, rievocava divertito. “Però non avevo cambiato formazione per motivi politici, quanto perché a Santa Croce stavano organizzando una squadra molto competitiva”. Una volta adulto, indossa le casacche di Calerno, Correggese e Reggiolo, collezionando un’infinità di partite nelle categorie dilettantistiche. I tifosi lo chiamano “il portiere kamikaze” per le uscite acrobatiche e spericolate. Disputa varie edizioni del Torneo della Montagna con Casina, Cerredolo e Felina. Il Montagna targato Csi durante l’estate teneva compagnia agli sportivi in attesa del ritiro della Reggiana e della ripresa dei campionati. Poi, terminata l’esperienza lavorativa in via Picard, cambia completamente vita con la decisione di trasferirsi in Brasile. Nel 2017 l’ultimo viaggio in Italia per far conoscere ai figli le bellezze dello Stivale e mostrare la natia Reggio, dove ritrova i vecchi amici. Silvio Orlandini lascia la moglie Anna e i figli Paula, Paolo e Piersilvio.

m. t.