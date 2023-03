"Simbolo della rete dei volontari"

Di origine cubana, Dislenys Alonso è a Reggio da 26 anni e nel 2009 ha preso la cittadinanza italiana.

Impegnata subito nell’associazione ’Giovani con uno scopo’ per promuovere relazioni interculturali, dal 2000 lavora per Coop alleanza 3.0. Oggi, dopo aver lavorato a lungo nella gastronomia, fa la cassiera, ruolo complicato durante la pandemia dai molti contatti senza dispositivi di sicurezza. Non solo Dislenys non si è mai tirata indietro, nel frattempo ha continuato anche a prestare servizio nelle mense diffuse Caritas. "Il suo essere madre, cassiera e volontaria racconta una straordinaria capacità di conciliazione in un’epoca di crisi": così l’ha applaudita premiandola l’assessora al commercio Mariafrancesca Sidoli. "È il simbolo della straordinaria rete di volontari e commercianti che in silenzio ha aiutato tutta Reggio"