Simone Corsini, che impresa. È secondo al ’Tor des Géants’

Simone Corsini (foto), l’ultramaratoneta di Toano ne ha fatta… un’altra delle sue, andando a chiudere al secondo posto il Tor des Géants, una delle gare di trail più faticose del mondo, col crono di 71 ore, 48’ 55’’.

Sono numeri pazzeschi, perché in questo tempo ha corso o camminato per tre giorni e tre notti ben 330 chilometri, patendo pure qualche problema fisico e sbagliando anche strada.

Il dislivello di questa gara alpina è di 24.000 metri, quasi tre volte l’Everest e si commenta da sé.

Dalla montagna al fiume e da un grande interprete senior a tanti giovani promettenti interpreti dell’atletica leggera reggiana. Le società di casa nostra, infatti, hanno portato la provincia a vincere la prova maschile cadetti più allievi dell’Esagonale del Po, disputato a Casalmaggiore, con secondo posto della squadra femminile e secondo posto anche nella classifica maschile+femminile.

Tra i cadetti, Reggio ha vinto con Veronica Caponegro, m 10,20 nel peso. Tra gli allievi, Federico Crevacore sui 200 in 22’’90, Irene Gatti nel lungo con m 5,28, Gabriele Garlassi con m 34,74 nel lancio del disco e con la staffetta mista. Poi argenti per Emma Venturi, Francesca Uccelli, Luca Bonini sugli 80, Jack Huang, Mariastella Pizzarelli (personale nell’asta a 2,60), Davide Cocconcelli, Alice Ghidini, Emiliano Zambelli ed Emma Spinazzi. Bronzi per Elettra Maccari, Matias Costi, Ti Van Claire Diarra, Federico Margini, Nicolò Mastropietro, Susanna Zanetti, Pietro Zanni, Kevin Panizza e la staffetta mista.

c.l.