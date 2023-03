Simone, l’unico emiliano ammesso alla scuola Teuliè

Tra i 73 allievi della scuola militare Teuliè di Milano che sabato hanno giurato fedeltà alla Repubblica si parlava anche un po’ reggiano. Merito di Simone Borrelli, da Correggio con furore: 16 anni, sguardo sveglio e voce sicura, il ragazzo di casa nostra è stato l’unico tra gli emiliani e i romagnoli ammesso alla prestigiosa scuola militare (unica in Italia assieme alla ‘Nunziatella’ di Napoli). E scusate se è poco, a maggior ragione considerando che a tentare il concorso sono stati oltre 1.000 aspiranti allievi (mentre il bando del prossimo anno sarà aperto a breve). Un ‘Lo giuro!’ chiaro e forte. Davanti al capo di stato maggiore dell’esercito Pietro Serino, per citare solo uno degli ospiti illustri, nella splendida location dell’Arco della Pace meneghino. Ma cosa spinge un ragazzo di 16 anni a frequentare gli ultimi tre anni di superiori in una scuola militare?

"Personalmente i racconti degli anni di leva di papà Antonio – racconta Simone al telefono, durante un momento di pausa -. È un ambiente che mi ha sempre affascinato. Non so se ho una spiegazione assoluta, ma di certo già in terza media avevo nel mirino la Teuliè". Borrelli era iscritto al liceo scientifico Corso di Correggio. Un biennio pulito, senza bocciature, condizione minima richiesta per partecipare al bando.

"Proseguirò nell’indirizzo anche durante il triennio: onestamente l’esame di accesso non l’ho trovato così difficile. Grande spazio erano dedicate alle domande di cultura generale, ma avevo studiato e mi sentivo assolutamente pronto".

Più facile a dirsi che a farsi, verrebbe da dire. Ma il 16enne correggese, come avrete capito, è uno con le idee chiare: "Consiglio a tutti un’esperienza simile – prosegue -. Ti fa crescere più velocemente, ti forma a seguire delle regole. La nostra giornata tipo parte alle 6,30 con la sveglia, poi l’alzabandiera alle 6,50; colazione alle 7,20, una piccola fase di studio se si vuole e lezione dalle 8 fino all’1 o alle 2. Nel pomeriggio attività fisica, con sport particolari anche come scherma ed equitazione anche se io attualmente sono sull’atletica, studio, cena e poi luci spente tassativamente alle 22,30". E pazienza se i permessi sono nel week-end o al mercoledì: "I miei amici conoscevano questa passione e mi hanno sempre supportato. Certo un po’ mancano, così come la famiglia, senza dimenticare cappelletti e lasagne! Ma sono convinto della scelta".

Ottenuto il diploma, il futuro si chiama Accademia Miliare di Modena, "anche se non so ancora in quale corpo"; un piccolo dubbio che ricorda come Simone, in fondo, abbia pur sempre 16 anni.

Stefano Chiossi