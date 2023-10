Simonetta Hornby presenta il suo libro al Teatro Valli

"Era un bravo ragazzo" è il nuovo libro di Simonetta Agnello Hornby, che l’autrice presenta oggi alle 18, alla Sala degli Specchi del Valli, in un appuntamento aggiuntivo di "Finalmente Domenica off". Con lei dialoga Francesca Codeluppi. Quello di Simonetta Agnello Hornby è una storia sul potere feroce della famiglia e sul desiderio struggente di tornare alla terra in cui sono radicate identità e speranza.

Ingresso libero.