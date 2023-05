Simula furto del pc prestato dall’amico e deruba la donna che lo ospita

Prima ha simulato il furto del computer che gli era stato prestato da un amico, per non restituirlo, poi ha derubato una donna che l’aveva ospitato in casa e che aveva conosciuto sui social. Comportamenti illeciti, riconducibili a simulazione di reato e furto aggravato, commessi nella Bassa Reggiana e nel Barese, che qualche tempo fa avevano fatto finire nei guai un uomo di 56 anni originario della Sicilia ma attualmente domiciliato a Correggio.

Al 2009 risale la falsa denuncia di furto per potersi tenere un computer di proprietà dell’amico, che glielo aveva prestato. Ma la simulazione del reato era stata scoperta dai carabinieri di Campagnola, che avevano indagato sulla vicenda. Sei anni dopo si era verificato il furto di gioielli e oggetti d’oro nell’abitazione di una donna conosciuta sul web e che l’aveva ospitato, in Puglia. Gioielli poi rinvenuti in possesso dell’uomo, subito denunciato.

Per quei reati il 56enne palermitano è stato denunciato, rinviato a giudizio e condannato a una pena complessiva di tre anni di reclusione e a una multa di mille euro. L’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Bari, con la condanna per il furto diventata definitiva, ha emesso il provvedimento di arresto, eseguito dai carabinieri di Correggio, il Comune in cui l’uomo è domiciliato. Per il furto la condanna è di due anni più la multa. L’uomo è stato portato in caserma a Correggio e poi in carcere, per espiare la pena.