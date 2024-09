Simulano un incidente stradale e rubano la borsa ad un’anziana

Hanno cercato di simulare un incidente stradale, allo scopo di fermare una pensionata in auto per poi derubarla della borsetta che aveva nell’abitacolo della vettura. È accaduto a Guastalla. Almeno un paio i casi che si sono registrati negli ultimi giorni. Ma potrebbero essere di più. Uno di questi è andato a segno, ai danni di una donna ottantenne che era alla guida della sua vettura. Nel quartiere di San Giorgio, tra via Vegri e via Rosario, il conducente di un’auto ha finto di urtare il veicolo condotto dalla vittima. È sceso un uomo, chiedendo indicazioni per l’ospedale. Ma di cure mediche non aveva affatto bisogno: era un pretesto per poter dare la possibilità a un complice di avvicinarsi all’auto della pensionata per arraffare la borsetta. La vittima, non appena si è resa conto di quanto accaduto, è rimasta sotto choc, comprensibilmente spaventata, per poi chiamare subito i familiari. Un altro simile episodio è avvenuto a Pieve di Guastalla, ma la pronta reazione del pensionato preso di mira è stata in grado di mettere in fuga i malviventi, costretti a fuggire a mani vuote.