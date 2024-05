Simulazioni della Croce Rossa: giovani volontari pronti a tutto

La scena di uno scontro tra auto, la sbandata di un motociclista, l’ustione provocata dalla fiammata durante il barbecue, la caduta da una scala durante un’attività lavorativa fino all’accoltellamento di un uomo al culmine di un diverbio in famiglia. Sono le situazioni ricostruite per fornire ai giovani volontari della Croce rossa, impegnati nei servizi di emergenza-urgenza, un quadro pratico di alcune scene che possono presentarsi durante gli interventi di soccorso.

Alla fase teorica, infatti, occorre abbinare qualche nozione pratica. Per questo a Guastalla si sono svolte prove simulate di interventi di emergenza, che hanno impegnato una ventina di giovani che stanno concludendo la preparazione in vista dell’impiego su ambulanze per i servizi più delicati e impegnativi.

Tutte le attività si sono svolte con il coordinamento di personale esperto, tra simulatori e truccatori, che hanno reso ancora più realistica la scena dell’emergenza.

Non è mancato neppure il fatto di cronaca nera, con tanto di ferito accoltellato dalla moglie durante una lite domestica, con i soccorritori alle prese con una situazione alquanto delicata, ipotizzando un intervento per una donna spaventata dai ladri e ritrovandosi con un ferito molto grave nella casa e una evidente agitazione di due donne, una delle quali armata di coltello.

a. le.