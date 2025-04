Sindacalista imputato per violenza sessuale: il giudice lo proscioglie

Un sindacalista di lungo corso è finito imputato per violenza sessuale dopo che una donna, una 39enne marocchina che era andata nel suo ufficio, ha sostenuto che lui l’avesse palpeggiata. Un’accusa pesante che ieri è caduta dopo che il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi ha emesso una sentenza di proscioglimento ("Il fatto non costituisce reato") per l’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Tarquini. Il fatto contestato, con l’aggravante di aver abusato dei poteri derivanti dal pubblico servizio, è avvenuto nel luglio 2024 in Val d’Enza. Secondo la denuncia della donna, lei andò nel suo ufficio e poi, mentre stava uscendo, il sindacalista avrebbe allungato le mani sul suo fondoschiena.

Gli accertamenti sono stati promossi dai carabinieri, che erano intervenuti: "Annotarono che il mio assistito ammise l’episodio, ma in realtà lo non fece: i due ebbero un colloquio di lavoro, poi la donna non si alzava e lui la invitò a andarsene; lei ha in seguito sostenuto di essere stata toccata mentre lui la accompagnava fuori - sostiene Tarquini -. In realtà al massimo la urtò, ma senza alcun intento sessuale: oltretutto erano presenti diverse persone in sala d’attesa". Il difensore muove critiche al metodo investigativo: "Non solo la denuncia si è rivelata del tutto infondata, ma anche le indagini sono state troppo frettolose. Una sentenza come questa restituisce fiducia alle persone verso il sistema giudiziario".

Alessandra Codeluppi