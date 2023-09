Sindacalista punito, sciopero a Interpump

Un’accesa discussione sindacale tra un manager di Interpump e il delegato sindacale Carmine Albano, è sfociata in un pesante provvedimento disciplinare verso il lavoratore. N’è scaturito uno sciopero di solidarietà con centinaia di partecipanti (compresi molti lavoratori in somministrazione), attuato ieri davanti alla sede di Calerno; Simone Vecchi, segretario generale Fiom Cgil, e Giovanni Prisco (Fiom Reggio) promettono: "Chiederemo giustizia in tribunale".

L’episodio si colloca, a dire del sindacato delle tute blu, al culmine di un crescente raffreddamento di rapporti con la dirigenza, e nel contesto di discussione sulle "ore di cassa integrazione che i lavoratori stanno facendo, con poca rotazione", e sulla richiesta "di modificare in meglio il regolamento aziendale e il regime di pause collettive". Tuttavia, "dopo la firma del contratto aziendale, i rapporti sono andati progressivamente e inspiegabilmente peggiorando, con diversi episodi in cui l’azienda ha mostrato nessuna propensione al dialogo, e nelle ultime settimane abbiamo visto un’accelerazione. Non si capisce dove si voglia arrivare".

In Interpump quasi 8 operai su 10 sono iscritti Fiom. Il sindacato parla di "rigidità, poca propensione alla mediazione, e una certa insofferenza al ruolo del sindacato che sembra arrivare dal secolo scorso".

Il provvedimento è scattato quando Interpump ha "accusato Albano di insubordinazione perché ha alzato i toni nell’esercizio del proprio ruolo di rappresentante. È un gesto di inutile arroganza da parte dell’azienda". Lo sciopero si sarebbe potevo evitare se solo la Direzione non fosse andata oltre la contestazione. Fiom, pur ammettendo che la storia delle relazioni sindacali alla Interpump "è positiva e costruttiva", afferma oggi che un caso così "non ha molti precedenti negli ultimi venti anni tra le aziende metalmeccaniche reggiane; è un’eccezione negativa… un uso distorto ed illecito del potere disciplinare".