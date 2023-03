Sindacati contro Iren "Il boom dei ricavi? Hanno divorato i salari coi rincari da record"

"Il mercato promuove Iren, lavoratori e pensionati no". I dati di bilancio annunciati nei giorni scorsi dalla multiutility non soddisfano Cgil, Cisl e Uil di Reggio. I sindacati attaccano: "Buona la performance economica di Iren in un anno turbolento sul fronte energetico come il 2023. Aumentano i ricavi (+75%), crescono del 10% i dividendi; la contrazione degli utili non pare impensierire, stando alle dichiarazioni comparse sugli organi di stampa, i massimi vertici dell’azienda. Tutto bene quindi? Per noi la risposta è negativa", recita una nota congiunta dei confederali. "Se oltre agli indicatori economici si fosse misurata la responsabilità sociale dell’azienda partecipata dai comuni della nostra provincia, il risultato sarebbe di certo non esaltante. Nel 2022 abbiamo registrato rincari record che hanno “mangiato” salari e pensioni. Le compensazioni da noi richieste, ad una impresa partecipata dai comuni, non sono mai arrivate. È un fatto grave che fa coppia con un atteggiamento a tratti poco accogliente verso gli utenti davvero poco giustificabile dato il momento", dichiara Cristian Sesena, segretario generale della Camera del Lavoro di Reggio.

A essere chiamata in causa è anche la politica locale, a detta dei sindacati provinciali, come ricorda Rosamaria Papaleo, Segretaria generale Cisl Emilia Centrale: "Il problema del caro energia è stato e continua ad essere prioritario e urgente per i lavoratori e i pensionati che rappresentiamo. Abbiamo chiesto formalmente un incontro al Comune di Reggio e ad Iren per negoziare misure straordinarie a sostegno dei cittadini. Sono passati mesi e non abbiamo ricevuto risposta. Noi intendiamo comunque ribadire le nostre rivendicazioni perché l’emergenza non è alle spalle".

Il tema di come le aziende partecipate dal pubblico operano sul mercato è vasto e non si limita ad Iren. "Da imprese che hanno forme di governance partecipate dai Comuni ci attenderemmo un comportamento più corretto sia verso i lavoratori che i consumatori", allarga il tiro Roberto Rinaldi coordinatore della Uil reggiana. "Iren rappresenta un caso importante – continua – e molto rappresentativo di un problema purtroppo vasto che riguarda la postura sociale delle

imprese a partecipazione pubblica del territorio. Oltre a Iren, pensiamo a Seta contro cui abbiamo scioperato e che si sottrae al confronto dove i disservizi per i cittadini vanno di pari passo con il disagio dei lavoratori. La politica batta un colpo".

Sul mercato del lavoro non ci sono però solo ombre. "Bene la crescita delle assunzioni, adesso bisogna investire sulla formazione continua dei lavoratori e favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro", il monito di Papaleo che commenta i dati della Camera di commercio di Reggio sull’andamento dell’occupazione nel 2022. L’indagine Excelsior certifica che le imprese reggiane già da fine anno avevano incrementato le assunzioni, cosa che avverrà anche per il prossimo trimestre. Ma il futuro non è così roseo: "Se il lavoro c’è mancano i lavoratori, soprattutto in certi settori. Inoltre, c’è il tema della qualità dei rapporti di lavoro: solo il 23% dei contratti saranno a tempo indeterminato o di apprendistato e riteniamo sia un dato insufficiente",