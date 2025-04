Sindacati, la sfida per le Rsu. Impiegati pubblici alle urne

Sono oltre ventimila i lavoratori del pubblico impiego e della scuola invitati al voto per le elezioni Rsu: il 14, 15 e 16 aprile prossimi. Ci si esprime per il rinnovo delle rappresentanze sindacali in ogni luogo di lavoro dei settori della conoscenza (scuola, università, ricerca, alta formazione artistica e musicale) e della pubblica amministrazione (funzioni centrali, funzioni locali e sanità).

Per quanto riguarda il mondo della scuola a Reggio Emilia sono oltre undicimila i lavoratori che potranno esercitare il voto: saranno coinvolte 67 istituzioni scolastiche – 66 scuole e l’istituto musicale Peri-Merulo - per un totale di 259 lavoratrici e lavoratori di tutti profili professionali che si sono candidati come Rsu nelle liste della Flc Cgil: 32 persone in più rispetto alle elezioni del 2022.

"Le elezioni Rsu, insieme ai referendum sul lavoro e la cittadinanza che si svolgeranno a giugno, rappresentano un passaggio cruciale per la tutela dei diritti e il miglioramento delle condizioni di lavoro. – Ha detto Carlo Piano, segretario della categoria che segue la scuola per la Cgil. - La nostra campagna elettorale per le Rsu non è solo un momento di scelta per la rappresentanza nei luoghi di lavoro, ma si inserisce in un percorso più ampio di partecipazione democratica che rivendica con forza la dignità del lavoro e della cittadinanza".

Per il comparto del pubblico e della sanità invece sono 75 gli enti che vanno al voto, divisi in 59 enti locali (compresi il Comune di Reggio Emilia e Asp città delle persone), 15 enti delle funzioni centrali (ex comparto Stato e parastato) e l’Ausl, che è il più grande ente pubblico della Provincia. Complessivamente saranno chiamati al voto circa dodicimila elettori dipendenti pubblici, di cui oltre 5800 nella sola azienda Ausl.

I lavoratori e le lavoratrici che hanno scelto di impegnarsi in prima persona candidandosi nelle liste della Fp Cgil sono oltre 300 (76 Ausl; 30 funzioni centrali; oltre 200 negli enti locali). "Nella costruzione delle liste elettorali – ha sottolineato Mauro Nicolini, segretario generale Fp Cgil Reggio Emilia – abbiamo cercato di inserire candidati che potessero rappresentare il numero maggiore possibile di figure e professionalità presenti nel pubblico impiego. Consapevoli che le Rsu sono il primo punto di riferimento a livello sindacale per i colleghi di lavoro, per rappresentarne le istanze, segnalarne problemi e richieste".

Stella Bonfrisco