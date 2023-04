Sindacato e crisi dei servizi "Inaccettabile chiudere le agende"

Elena Strozzi, Segreteria provinciale Cgil: abbiamo liste d’attesa con agende bloccate, reparti che smettono di fare operazioni con degenza, pronto soccorso trasformati in punti di primo intervento, punti nascita chiusi...

"La prima cosa da fare è spiegare ai cittadini i veri livelli di responsabilità".

Proviamo a farlo.

"Dobbiamo essere corretti: non possiamo attribuire alla nostra regione la responsabilità del sottofinanziamento del fondo sanitario regionale. Le risorse sono decise a Roma, ma dalla nostra regione ci aspettiamo una presa di posizione forte nei confronti di questo governo in difesa del modello emiliano di sanità".

Allo scoppio della pandemia si diceva che occorreva spendere di più per la sanità.

"Invece assistiamo a un progressivo calo. Adesso è il 6,6% del Pil, nel 2025 caleremo al 6,2. In Germania sono al 10%".

Giusto indicare i veri livelli di responsabilità. Ma chi è che blocca le prenotazioni per le visite specialistiche, con la chiusura delle agende?

"Questo è Inaccettabile. L’Ausl ci ha comunicato che per alcune specialità, di fronte alla lista chiusa, il cittadino può lasciare il recapito per essere ricontattato. Questo non risolve il problema dell’attesa, ma può ridurre il disagio. Abbiano chiesto che questa modalità venga estesa a tutte le specialità".

Rimane il fatto che Agenda chiusa significa falsare i tempi d’attesa.

"Infatti così risulta che tutte le richieste in agenda sono soddisfatte, ma è un dato chiaramente falsato. Non so se sia una strategia voluta o il frutto di una situazione di grande difficoltà, non valuto le intenzioni, ma resta qualcosa di inaccettabile".

II pronto soccorso di Scandiano e Correggio hanno riaperto: meglio chiamarli punti di primo intervento?

"In effetti l’Ausl parla di punti di primo intervento, il problema è il servizio che viene erogato. In quelle zone bisognava dare una risposta ai cittadini, tra qualche mese verificheremo i risultati".

Un servizio che riapre con medici ’gettonisti’.

"Così non c’è prospettiva, non è una soluzione. Aprire con i ’gettonisti’ non cambia la realtà, tra sei mesi il problema non sarà risolto e sappiamo che i medici mancheranno ancora per anni. Su questo dobbiamo riconoscere che la nostra Ausl i concorsi ha provato a farli. E se continuerà così, con questo stress e questi carichi di lavoro, ci sarà anche il rischio di fuga del personale verso il settore privato".

C’è una proposta di piano regionale per l’emergenza-urgenza.

"Il problema è così complesso che una soluzione semplice non c’è. Per questo bisogna spiegare ai cittadini cosa sta succedendo nella sanità. Noi abbiamo fatto un incontro a Correggio, ne faremo altri nei vari distretti".

Arrivano i fondi del Pnrr, ma forse gli investimenti faticheranno persino a coprire ciò che si sta perdendo.

"Il problema è che il Pnrr per la sanità mette soldi per costruire muri, non sui servizi che in quelle strutture vanno erogati. Se non ci sarà un finanzamento adeguato del Servizio sanitario nazionale, la regione non avrà i fondi per farli funzionare, sarà costretta a dare mandato alle aziende di bloccare le assuzioni. E allora come li eroghiamo questi servizi? Il timore è che sia tutto esternalizzato al privato".

Ci sono reparti, come ortopedia a Montecchio, che non fanno più interventi con degenza.

"Si può comprendere la necessità di riorganizzare i servizi a fronte della difficoltà di reperire personale, ma le scelte vanno condivise e discusse con i sindacati, andando incontro alle esigenze delle persone a partire da quelle più fragili. Non a caso il DM 77 va nella direzione della prossimità e non dell’accentramento dei servizi".

Paolo Patria