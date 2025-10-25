Sindaci e Croce Rossa insieme. Ecco il progetto Buon Samaritano

Anche i sindaci impegnati nella distribuzione del cibo alle famiglie in difficoltà. Giovedì sera la Croce Rossa di Scandiano ha ‘ospitato’ le autorità del territorio per un turno del progetto Buon Samaritano, l’iniziativa che prevede la consegna di beni alimentari alle famiglie indicate dai servizi sociali dell’Unione Tresinaro Secchia. Ogni mese, dai magazzini della sede Cri, escono circa un centinaio di carrelli della spesa colmi di generi alimentari. A illustrare nel dettaglio il funzionamento del progetto sono state le volontarie e i volontari della Croce Rossa che ogni settimana garantiscono con impegno la gestione delle forniture, la rendicontazione e personalizzazione dei pacchi in base alle esigenze delle famiglie. Il servizio coinvolge ogni volta una decina di volontari e sostiene oltre 300 famiglie. Hanno partecipato il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, l’assessore regionale Alessio Mammi, il presidente della Provincia e sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, il sindaco di Viano Fabrizio Corti e l’assessore di Casalgrande Marco Cassinadri. Il presidente della Cri Tiziano Zagnoli ha ricordato come "la Croce Rossa non sia solo soccorso sanitario, ma anche sostegno quotidiano alle famiglie in difficoltà e punto di riferimento per la Protezione civile in caso di emergenze".

m. b.