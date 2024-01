Sindaci e terzo mandato. Il decreto in arrivo interessa 28 comuni. Cavallaro pronto al tris

A Rubiera (14.765 residenti al 2021) non è ancora stato indicato pubblicamente il nome di un candidato. Alla luce di questa possibile novità, il sindaco Emanuele Cavallaro, giunto alla fine del suo secondo mandato, dovrebbe presentarsi per il terzo: "In queste settimane è arrivato, dalle consultazioni svolte dal direttivo, un appello unanime per un mio terzo mandato, qualora le norme lo consentano. È naturale non rimanere insensibili a questo", dichiara il primo cittadino da noi interpellato, che pensa già ai progetti per il paese: "Ci sono tante cose da fare e da migliorare: due anni di Covid e uno di boom delle bollette hanno di fatto pesantemente condizionato il lavoro degli ultimi cinque anni. Proprio oggi (ieri, ndr) è arrivato l’annuncio bipartisan, di Governo e Regione, dello sblocco della Campogalliano-Sassuolo e quindi della nostra agognata tangenziale. Io ho dato la mia disponibilità per qualsiasi cosa si ritenga che la mia piccola esperienza possa essere utile. Fare il sindaco è un lavoro difficile, ma se lo fai con un po’ di cuore è difficile non innamorarsi della propria comunità".

Una situazione davvero particolare potrebbe riguardare il sindaco Fabrizio Corti, in carica a Baiso: con i suoi 3.218 abitanti, qui non ci sarebbero più limiti al tempo in cui indossare la fascia tricolore. Come da lui stesso preannunciato a fine 2023, Corti non si ricandiderà più a Baiso. Ma potrebbe farlo nella vicina Viano. "A Baiso non farò il terzo mandato - esordisce lui -. In questi cinque anni abbiamo lavorato per una continuità, che rappresenteremo pubblicamente in gennaio". Quando gli chiediamo se sia vero che il suo successore candidato, come emerge da alcuni rumors, potrebbe essere il vicesindaco Fabio Spezzani, Corti conferma: "Inutile nasconderlo - ci risponde -. Il vicesindaco è la persona che più rappresenta la buona continuità per la quale abbiamo lavorato molto". Ma apprendiamo anche in via informale che Corti potrebbe proseguire nella vicina Viano, dove si dice che potrebbe candidarsi. Lui non smentisce del tutto: "È un gossip. A oggi non lo confermo, non ho ricevuto proposte. Ma nella vita non si sa mai...". Parole che lasciano aperta la porta: "L’ultimo pensiero è il mio futuro: adesso bisogna definire ancora alcuni aspetti su Baiso. Poi si vedrà: i territori a noi vicini sono una risorsa da non dimenticare".

A Bibbiano (10.183 abitanti), dopo due mandati arriva invece al capolinea l’esperienza del sindaco Andrea Carletti: il candidato del Pd, già ufficializzato, sarà il segretario del Pd locale Stefano Marazzi. Carletti ha sempre avuto un consenso solido da parte degli elettori, nel paese toccato dell’inchiesta sui presunti affidi illeciti, che lo vede imputato per abuso d’ufficio. La vicenda giudiziaria è diventata fin dall’inizio anche un caso politico: la recente abolizione del reato di abuso d’ufficio promossa dal centrodestra ha visto contrario il Pd nel quale Carletti milita, ma favorevoli i sindaci del suo stesso partito. A ogni modo, già prima della fine del 2023, si era deciso per un cambio.

Ad Albinea (8.788 residenti) si è arrivati anche a dieci anni di governo con Nico Giberti, a cui succederà come candidato l’assessore Roberta Ibattici. Il sindaco uscente non è contrario alla nuova norma in arrivo, seppur con qualche distinguo: "Credo che in linea di massima due mandati siano sufficienti per garantire il giusto ricambio. Ma nei territori dove ci fosse bisogno, in base alle esigenze locali, non troverei scandalosa la possibilità di poter proseguire oltre l’esperienza amministrativa".