Sindaci, la classifica boccia Reggio Vecchi 47ª, è ultimo in regione

Con un calo di quasi dieci punti percentuali, il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, slitta alla 47ª posizione della classifica degli amministratori locali più amati d’Italia. Lo rivela l’analisi annuale dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. I risultati della Governance Poll 2023 stilano la graduatoria una lista in ordine di gradimento di 87 primi cittadini dei comuni capoluoghi e 17 presidenti regionali: quanti cittadini sarebbero disposti, anche oggi, a rivotarli? Questo il criterio generale che guida la selezione.

Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con un 69% balza al primo posto della sua categoria, superando Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). L’esito non è però altrettanto positivo per la nostra città. La preferenza riservata a Luca Vecchi crolla del 9,8%: era al 63,3% quando venne rieletto nel 2019, oggi arriva al 53,3%.

Nel panorama regionale è il risultato peggiore e riesce difficile non confrontarlo a quello modenese. Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, condivide con Vecchi la fede politica nel centrosinistra ed è anche lui al secondo mandato. Eppure è in 16ª posizione con un aumento del 3,1% (da 53,4% a 56,5%).

Andando ai piani alti, nella top ten l’unico comune emiliano-romagnolo è Parma con Michele Guerra: anche lui del centrosinistra ed eletto l’anno scorso, è in calo del 3,2%. Katia Tarasconi (Piacenza), fresca di elezione nel 2022, aumento del 2%; leggermente affaticato è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, eletto nel 2021, in 16ª posizione (condivisa con Modena), ma in discesa del 5,4%.

Quanto al centrodestra, con le amministrazioni di Ferrara (Alan Fabbri) e Forlì (Gian Luca Zattini), nessun segno meno. Zattini è in 37ª posizione e +1,4% rispetto all’anno scorso, Fabbri in 13ª segna un +1,2%. Entrambi sono alla fine del loro primo mandato.

Per Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il risultato raggiunto dall’amministrazione reggiana rappresenta "un fallimento sotto tutti i punti di vista". La Giunta di Vecchi, secondo Aragona, lascia "in eredità una città priva di una qualsiasi vocazione culturale, turistica, internazionale, incapace di avere una visione di medio-lungo periodo per progettare la Reggio dei prossimi 30 anni". Un modello di sviluppo "che sarà invece elemento caratterizzante della proposta politica di Fratelli d’Italia e del centrodestra alle prossime elezioni amministrative", nel 2024.

