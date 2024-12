La rabbia dei sindaci contro Enel: “Risposte troppo incerte ed evasive. La nevicata era prevista da giorni”

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 – “Da Enel ricevute risposte troppo incerte”. I sindaci della montagna fanno fronte comune nel riversare la loro rabbia contro la compagnia di gestione del servizio di energia elettrica per i blackout diffusi da ormai due giorni dopo la copiosa nevicata di domenica. “Devo purtroppo dire, anche a nome degli altri sindaci dell’Unione Appennino, ma in linea pure coi colleghi di Baiso e Viano, che stiamo ricevendo ancora risposte parziali e incerte a queste urgenze”, le parole di Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino al termine del summit di ieri pomeriggio con Enel. “Qui – continua Ferrari (a destra nella foto insieme all’assessore Daniele Valentini durante un videomessaggio social di ieri alla cittadinanza) – siamo alle prese con un problema che riguarda in montagna diverse migliaia di utenze: solo a Castelnovo si parlava di mille utenze disconnesse dalla rete elettrica e ora in serata (di ieri, ndr) dovremmo essere arrivati a circa 300, ma grossi problemi si registrano ancora a Casina, a Carpineti, a Villa Minozzo, a Vetto, con frazioni ancora del tutto isolate dalle linee e almeno una cinquantina di famiglie senza luce. Ma per noi è anche difficile quantificare esattamente le dimensioni del problema, perché da Enel riceviamo risposte ’variabili’ a seconda dei momenti. E non abbiamo neanche una indicazione di ‘tempo limite’ certo entro cui i problemi saranno superati”.

Ferrari poi lancia il j’accuse. “Spiace dover ricordare, perché credevamo che fosse lampante, che in montagna questa interruzione assume contorni di enorme gravità, si lasciano abitazioni e frazioni senza luce e il più delle volte senza riscaldamento, in un territorio in cui l’età media dei residenti è elevata e con molte fragilità, in un momento in cui il freddo è molto acuto. Non sappiamo se Enel non abbia personale sufficiente per far fronte all’emergenza, e nemmeno se, come sembra di cogliere, l’origine di questi problemi sia da ricondurre a mancate manutenzioni e mancati investimenti per innovare le reti in alcune zone della montagna, o se sia soltanto la pesantezza della neve. Ora la priorità assoluta è superare l’attuale fase emergenziale, ma dovremo poi metterci attorno a un tavolo perché tali emergenze non si ripetano”.

Tranchant il sindaco di Viano, Fabrizo Corti: “La perturbazione nevosa era stata annunciata e tutti ne eravamo informati, mi chiedo perché l’Enel non si è impegnata per prevenire questi lunghi blackout che hanno creato disagi e danni ai cittadini. Un plauso invece va agli operatori che hanno lavorato giorno e notte per ripristinare i collegamenti al contrario di Enel che non si occupa della manutenzione delle linee. Non si investe nulla sulla manutenzione e le linee saltano al primo colpo di vento e alla prima nevicata”.

Un po’ più comprensivo il sindaco di Casina, Stefano Costi: “La rabbia viene in questi momenti perché siamo abituati e agevolati ad avere l’energia elettrica e non è facile fare senza. Enel avrà i suoi problemi e capisco le loro difficoltà. Anche se concordo coi miei colleghi quando dicono che stiamo ricevendo risposte evasive: poca luce e poche certezze. A tempo debito poi affronteremo il capitolo delle manutenzioni, ora però dobbiamo risolvere l’emergenza”. Poi analizza la situazione sul suo territorio: “Al Bocco ci hanno detto che entro sera (di ieri, ndr) avrebbero garantito la riparazione di alcune cabine. Me lo auguro. A Paullo la situazione è più complicata. Però ci tengo a specificare che stiamo facendo il possibile per dare assistenza. Abbiamo aperto il Coc e i casi di malati allettati e bambini sono seguiti anche grazie alla protezione civile che sta passando di casa in casa anche a fornire carburante per alimentare i generatori. Inoltre ho dato mandato di fornire il mio numero di telefono. I cittadini potranno contattarmi personalmente per qualsiasi emergenza”.