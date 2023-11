Sindaco e assessore illustrano il bilancio

Tre incontri con i cittadini per ascoltare esigenze, priorità, bisogni in vista dell’impostazione del bilancio preventivo 2024 del Comune di Correggio. Il sindaco Fabio Testi e l’assessore al bilancio Martina Catellani incontrano i cittadini in tre assemblee pubbliche fissate per le serate di mercoledì 8 alla polisportiva di Canolo, il 14 a palazzo dei Principi e il 15 novembre al circolo Arci di Lemizzone. Prima ancora, ci saranno incontro con sindacati e associazioni di categoria, per raccogliere proposte e suggerimenti. Un’occasione per i cittadini per manifestare le proprie necessità agli amministratori locali.