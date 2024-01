Sindaco e Iren incontrano i cittadini

Una serie di incontri con gli abitanti delle frazioni organizzati dal Comune in collaborazione con Iren per spiegare il nuovo sistema di raccolta rifiuti e relative tariffe. Dopo aver incontrato le comunità di Gatta e Gombio, il sindaco Enrico Bini lunedì e martedì alle 20,45 incontrerà rispettivamente la comunità di Campo Lungo (presso la chiesa parrocchiale) e la comunità di Costa de Grassi (nel circolo locale). Verrà spiegato il funzionamento del nuovo sistema di raccolta differenziata, il cui beneficio lo si potrà riscontrare il prossimo aprile, della tariffa puntuale e delle innovazioni introdotte, con i cassonetti informatizzati per i quali è necessario utilizzare la Ecocard inviata nelle scorse settimane a tutti gli utenti.