Sinergia col Museo delle Civiltà: "Valorizzare collezioni etnografiche"

Una nuova e importante collaborazione tra i Musei civici di Reggio e il Museo delle Civiltà di Roma darà nuova luce al ricco patrimonio etnografico conservato al Palazzo dei Musei di Reggio. La convenzione, sottoscritta nei giorni scorsi, prevede una serie di azioni condivise per promuovere e studiare le collezioni, con un’attenzione particolare alla sezione etnografica “Mondi”.

Al centro dell’accordo vi è lo scambio di competenze e risorse tra le due istituzioni: l’obiettivo è sviluppare attività congiunte di ricerca, didattica, formazione e valorizzazione, anche grazie al supporto tecnico e scientifico del Museo romano, che include il Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, da sempre punto di riferimento nazionale nel settore.

La collezione etnografica reggiana, avviata alla fine dell’Ottocento per volontà di Gaetano Chierici, conta oggi circa 1.700 oggetti provenienti da quattro continenti: reperti da Terra del Fuoco, Amazzonia, Kenya, Alto Nilo e Sud-Est asiatico, tra cui armi, strumenti musicali, abiti e suppellettili. Di particolare rilievo i manufatti dei nativi delle Grandi Pianure americane, come la pipa sacra e la tunica istoriata, esemplari di grande valore culturale, simbolico e antropologico.

Questa collaborazione permetterà di condividere non solo competenze specialistiche, ma anche approcci museografici innovativi, utili per il riallestimento e la fruizione delle collezioni. Previsto inoltre lo scambio di esperienze professionali e la realizzazione di iniziative comuni rivolte a un pubblico sempre più ampio e diversificato.

La convenzione si inserisce nel più ampio progetto nazionale Mipam – Musei italiani con patrimonio dal mondo, rete a cui Reggio Emilia ha aderito lo scorso giugno. Un passo decisivo per far emergere l’importanza delle collezioni extraeuropee presenti nei musei italiani e per promuovere una nuova consapevolezza del patrimonio culturale globale custodito nel nostro Paese.