Singolo e coppia, due ori sui pattini per il 16enne Noah Cavallini

Il 16enne Noah Cavallini ha conquistato due volte il titolo di campione italiano di pattinaggio artistico Fisr. Residente a Borzano di Albinea, Noah Cavallini ha partecipato con successo ai campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle a Ponte di Legno. Cavallini, come ormai sua abitudine, è salito sul gradino più alto del podio in tutte le specialità di competenza: singolo e coppia artistico per la categoria jeunesse. Da qualche anno si allena a Bologna con Annalisa Marelli, allenatrice con numerosi titoli italiani, europei e mondiali.

Noah, com’è nata la passione per questo sport?

"Ho iniziato a 4 anni perché vedevo mia sorella maggiore che lo faceva e si divertiva molto. Ho voluto così provare e mi sono reso conto che piaceva molto anche a me".

Vincere quanto ti è costato e che sacrifici comporta per te? E per la tua famiglia?

"E’ costato e costa moltissimo alla mia famiglia in termini di soldi spesi per il carburante, attrezzi nuovi, costumi per le gare. Inoltre il tempo di tutta la famiglia ruota attorno al mio sport. Dietro tutto questo e le mie vittorie ci sono sacrifici grandissimi di tutta la mia famiglia".

Quando hai capito di essere il numero uno cosa hai provato?

"Sapere di essere diventato il campione italiano mi ha reso felice e ha ricompensato i sacrifici fatti. Non sono stati vani, non sono andati a vuoto e questo fa stare bene".

Come hanno reagito i tuoi compagni di allenamento?

"Sono tutti contenti per me compresa la mia allenatrice. I sacrifici sono anche i suoi e sono certo che la soddisfazione sia grande per lei".

Ti viene mai voglia di smettere?

"A dire la verità sì: mi viene quando vedo i miei coetanei che si divertono tutti i pomeriggi. Poi se ci penso bene capisco che vorrei solo qualche pomeriggio in più di riposo, di tempo per me. Ma pattinare è ciò che mi piace fare. Quindi ad oggi questa idea non è più così prepotente come prima".

Sapere di essere il migliore ha cambiato la tua personalità e il modo di rapportarti con gli altri?

"Sono sempre io. Non sono cambiato per nulla. Mi rapporto con gli altri nel mio modo ‘stupido’ di sempre. Sono sempre stato così: rimango me stesso".

A chi dici grazie?

"Oltre che alla mia famiglia, primo motore, dico grazie alla mia allenatrice. Lei ha sempre saputo che avrei potuto fare tutto: non ha mai dubitato un solo istante. Questo indubbiamente mi dà forza".

Hai festeggiato gli ori italiani?

"Ho trascorso una giornata con gli amici e ho comprato un paio di scarpe nuove e molto belle che volevo da un po’ di tempo".

L’adolescenza di Noah Cavallini è scandita dagli impegni scolastici e sportivi, molta concentrazione, tante rinunce per scelta, qualche momento di dubbio, tanto sonno da recuperare. La vita di un sedicenne impegnato a crescere e al contempo a essere campione con i piedi saldi a terra.

Matteo Barca