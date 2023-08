Sinistra Italiana avverte "Se il Pd segue la Schlein ci stiamo anche noi Ma no a candidati ex Dc"

Cosimo Pederzoli, referente cittadino di Sinistra Italiana, Azione e Italia Viva si sono posizionate. E voi?

"Siamo sbigottiti. Ci spiace constatare che manchi il collante principale con cui progettare eventuali coalizioni. Non c’è una visione, per ora, su cui costruire un perimetro politico".

Sembra quasi che vogliate correre da soli…

"No, anzi. Noi siamo aperti con le altre forze politiche, ma il motto ‘attenzione, arrivano i fascisti’ non basta e non è corretto. La Meloni è oggettivamente forte e la città è contendibile, perciò c’è bisogno di un progetto reale e concreto per Reggio, non certo delle imprecazioni di Azione e Italia Viva. Anche noi abbiamo parlato con diversi partiti, ma non è il nostro metodo mandare comunicati per farlo sapere...".

Ma una vostra alleanza col Pd è possibile?

"Se il Pd si prende la responsabilità di guardare più a sinistra e seguire la linea di Elly Schlein, credo si possa costruire qualcosa insieme. Potremmo fare da cerniera coi partiti più a sinistra e col M5s. Certo, se i Dem vengono attirati in modo perpetuo da ex Dc, ex forzisti guardando più a Italia Viva, saremmo costretti a un’alternativa".

Con M5s e Coalizione Civica?

"Sì, anche con Rec. Con queste tre forze condividiamo molte battaglie e temi, ci sono dialogo e lavoro costante".

E i Verdi?

"Alle Europee saremo insieme. A livello locale sono piani diversi, ma se si trova un equilibrio in una coalizione progressista, collaboreremo".

Dipenderà anche da chi sceglierà come candidato il Pd?

"Indubbiamente serve la persona giusta che incarni il percorso. Appoggeremmo Lanfranco de Franco o Federico Amico, nonostante alcune divergenze in passato, vista la nostra vicinanza come cultura politica. Se ci fosse Stefania Bondavalli, per esempio, sarebbe un percorso impraticabile perché le nostre idee non troverebbero spazio d’azione. Un po’ come a Bologna garantendo l’appoggio a Lepore, ma con un ex renziano o Dc ci saremmo sfilati. La linea a Reggio può essere la stessa".

Se il Pd andasse alle primarie?

"In parte danneggerebbero, ma potrebbero allargare i consensi della coalizione intercettando formazioni politiche extra. Spero che il Pd a fine estate decida cosa vuole fare più che pensare ai sondaggi… Che noi facciamo ogni giorno nei quartieri, ascoltando le persone fragili che vogliono un cambiamento. Che non è certo la destra".

Se l’obiettivo è battere la destra non crede che il Pd abbia bisogno di voi e viceversa?

"Il Pd ha bisogno di noi visti i numeri in campo, ma noi non abbiamo bisogno per forza di loro. Il nostro obiettivo è entrare nelle istituzioni, ma la politica – come già ora – continuiamo a farla anche fuori. Piantare bandierine non ci interessa, vogliamo una linea comune su cui lavorare".

Temi cruciali?

"Saremmo felici se il programma vertesse su questioni sociali, ambientali, lavoro e sanità. Abbiamo la stazione alta velocità più bella d’Italia e d’Europa. Ma quella storica è stata abbandonata ed è un ghetto di cui nessuno si prende cura. Abbiamo ristrutturato magistralmente i Chiostri di San Pietro, ma appena si esce dal portone ci sono gli spacciatori. Si parla del pavone di Fontcuberta sulla facciata dei Musei, ma su via Secchi, ci sono i minorenni che si avviano a furti e droga. Ci sono famiglie e studenti che non trovano appartamenti nonostante una miriade sfitti. Se non abbiamo una visione unitaria, faremo fatica a contrastare la destra".

Provoco: la sicurezza è il cavallo di battaglia della destra…

"C’è una differenza sostanziale: non parlo di degrado come loro. Nè di una zona, ma di centinaia di vite, di accoglienza. Che è tutto ciò che la destra sta distruggendo col decreto Cutro che ha ripercussioni su fragilità e disagio sociale. È responsabilità dell’Amministrazione trovare contromisure, non per risanare il quartiere esteticamente, ma a livello sociale. E non è solo questione di stranieri, tanti reggiani che non arrivano a fine mese".

Daniele Petrone