Sinistra Italiana, Bruschi coordinatrice della nuova sezione

Nei giorni scorsi, alla presenza dalla coordinatrice provinciale Antonella Festa, si è svolta a Correggio la riunione che formalmente segna la nascita di una sezione locale di Sinistra Italiana nella cittadina della Bassa. Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato iscritti e diversi simpatizzanti, è stata eletta all’unanimità Fabiana Bruschi (foto) nel ruolo di coordinatore. I prossimi obiettivi sono l’organizzazione della presenza alla manifestazione nazionale del 24 giugno a difesa e per la valorizzazione del sistema sanitario pubblico promossa dal sindacato Cgil e da decine di associazioni, l’avvio di una verifica circa la condizione giovanile nella cittadina.

Intanto si sta cercando uno spazio a Correggio da destinare a sede fisica del movimento, "condizione fondamentale per raccogliere in modo organizzato i consensi ampi che si sono manifestati alle recenti elezioni politiche ed amministrative". E’ stato inoltre confermato l’impegno a sostegno della coalizione progressista "Si può fare", guidata alle recenti elezioni comunali da Giancarlo Setti, e per il rafforzamento della lista civica Abc.