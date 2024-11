Sinistra Italiana, Pederzoli si dimette: "La federazione ora è più forte"

Dopo circa dodici anni di impegno tra segreteria cittadina, provinciale e tra le fila del partito regionale, Cosimo Pederzoli, 38 anni, lascia la guida della segreteria cittadina di Sinistra Italiana, "per continuare a lavorare nel partito come semplice iscritto oltre che a potersi dedicare, con più tempo a disposizione, ad altri settori tipici del suo impegno civile e sociale".

L’annuncio è arrivato durante l’assemblea della federazione di Sinistra Italiana che si è riunita venerdì per esaminare e valutare i risultati delle recenti elezioni regionali.

"Le mie dimissioni erano già programmate da mesi, avrei dovuto farlo dopo le amministrative; dopo di che ho traghettato la federazione alle regionali e non avrei nemmeno dovuto essere candidato – conferma Pederzoli –. Poi è saltata la candidatura di Pasquale Pugliese e sono dovuto rientrare in lista".

Il bilancio di questi anni, però, è molto positivo: "Avevo il mandato di rafforzare la federazione ed è avvenuto – sottolinea –. Ora si è chiuso un ciclo. È giusto che adesso qualcun altro prenda le redini. Lascio una federazione con il doppio degli iscritti, una componente giovanile forte e quattro amministratori locali che prima non c’erano: Bagnolo, Montecchio, Sant’Ilario e Castelnovo Monti".

Alla domanda se le sue dimissioni siano legate alle mancate elezioni nelle due ultime tornate elettorali, Pederzoli si smarca: "No, non è collegata ai risultati delle elezioni. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto con spirito di servizio. Rimango iscritto, legato ai miei temi".

E ora? "Adesso sicuramente la federazione si attrezzerà e nel giro di uno-due mesi si organizzerà per il futuro. Sono stato la figura riconoscibile di Sinistra Italiana, ma sempre nell’ottica collettiva. E oggi siamo la federazione più numerosa dell’Emilia Romagna, anche più di Bologna".

Pederzoli, attualmente è coordinatore del servizio migranti della cooperativa L’Ovile e del progetto Common Ground, contro il caporalato e lo sfruttamento. Nel suo futuro potrebbe esserci anche un progetto con una Ong in Palestina.

Stando a quanto trapela da Bologna, in caso di elezione di Giovanni Paglia in quota Avs come assessore regionale in viale Aldo Moro, Pederzoli potrebbe anche entrare nel suo staff.

"L’assemblea – si legge in una nota di Sinistra Italiana – nel dare avvio alla fase di avvicendamento nell’incarico con il coinvolgimento statutario della segreteria regionale, ha ringraziato calorosamente Cosimo Pederzoli per l’impegno profuso, per il generoso spirito di servizio che ha caratterizzato la sua direzione e per gli importanti risultati raggiunti il primo dei quali è quello di aver portato la federazione di Reggio Emilia ad essere quella con il maggior numero

di iscritte e iscritti in regione".

b. s.