Sinistra Italiana vuole la riapertura del punto nascite "Non si può smantellare la sanità in Appennino"

Mentre la Procura di Reggio Emilia ha acquisito le cartelle cliniche per approfondire le circostanze in cui è avvenuta la morte di un bimbo nel ventre della madre (la donna era incinta di otto mesi) sulla vicenda interviene anche il referente di Sinistra Italiana d’Appennino, Thomas Predieri (nella foto). "Come Sinistra Italiana – afferma Predieri - abbiamo sempre combattuto contro la chiusura del punto nascite del Sant’Anna. Nel lontano 2015 e poi nel 2017 furono pochi coloro che si spesero contro la politica accentratrice voluta dalla Regione e tra questi i rappresentanti di Sinistra Italiana. Lo stesso Yuri Torri, allora Consigliere, spese parole forti contro la decisione dell’allora Assessore regionale Venturi ricordandogli che ‘l’insicurezza si percepisce nell’Appennino sul tema nascite’". Oltre all’insicurezza, oggi c’è anche una forte delusione. "Non possiamo più accettare auto-assoluzioni dell’Ausl,- aggiunge - soprattutto alla luce di quanto ha riportato il Consigliere Carlo Boni, ossia che ‘ecografia e cesareo urgenti con tutta evidenza andavano fatti subito, non dopo un’ora di trasporto in ambulanza. Il punto nascite e la sanità in montagna non si dovevano smantellare".

s.b.