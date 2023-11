Sircana, l’esplosione dei colori

Surreale, simbolico, visionario e precursore.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche di Rolando Sircana (foto), artista reggiano scomparso nel 2020 e di cui Arcus Artis GalleryLab cura una antologica, voluta dalla figlia Giovanna e inaugurata ieri.

La mostra sarà aperta fino al 26 novembre in via dei due gobbi al civico 2c, in città.

Artista caro al presentatore televisivo Mike Bongiorno, che possedeva alcune sue opere, Sircana coglie nei suoi quadri la bellezza e gli inganni di un mondo in divenire, messi in evidenza non da cromatismi cupi ma, al contrario, con esplosioni di colori netti e definiti.

Nato alla fine degli anni Venti dello scorso secolo, l’artista, nei suoi novantuno anni di vita, ha attraversato tutti i grandi mutamenti della storia recente e li ha raccontati sulle sue tele, in cui ritrae una umanità aggrovigliata, apparentemente festosa, in realtà vuota e votata, pur inconsapevolmente, a perdersi. L’antologica sarà aperta in questi orari: martedì, mercoledì, venerdì e sabato 10-13 e 16-20; giovedì e domenica 10-13; lunedì chiuso. Venerdì 24 novembre, in occasione della festa del patrono, sarà accessibile dalel 10 alle 20.

s.f.