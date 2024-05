Sirene viola per Goretti: la Fiorentina lo tenta

La Fiorentina ha messo gli occhi su Roberto Goretti. I viola, che tra un paio di settimane si separeranno dal direttore sportivo Nicolas Burdisso, avrebbero infatti individuato nell’attuale dirigente della Reggiana il profilo giusto per dare vita a quella che – data anche la partenza di mister Vincenzo Italiano – sarà una sorta di rivoluzione. Goretti già nei mesi scorsi era stato accostato a un club di Serie A come l’Empoli, ma questa volta la prospettiva sembra essere concreta e certamente ancora più allettante, vista la tradizione della piazza e gli obiettivi che ne conseguono. Tra le parti ci sarebbero già stati un paio di contatti diretti, ma prima di fare qualsiasi tipo di mossa il ds granata vuole prima parlare con il patron Romano Amadei con cui ha un legame (anche personale) a cui tiene moltissimo.

Goretti ha sempre detto di considerare la piazza di Reggio come una delle sue preferite, perché qui ha sostanzialmente pieni poteri e carta bianca su tutti gli acquisti e le cessioni. È chiaro però che di fronte ad un’opportunità del genere sarebbe difficile trattenerlo nonostante un contratto in essere fino al giugno del 2025. Tradotto: se la Fiorentina punterà in maniera decisa su di lui, preferendolo a un paio di altri concorrenti attualmente in lizza, non sarà di certo Romano Amadei ad ostacolarlo in quello che è un percorso di crescita.

A fare la differenza, adesso, saranno soprattutto le tempistiche, perché è ovvio che la Reggiana non possa aspettare la fine della stagione della Viola per capire quale traiettoria dare al proprio futuro. La Fiorentina giocherà la finale della Conference League contro l’Olympiacos il 29 maggio e poi avrà il recupero con l’Atalanta il 2 giugno, terminando di fatto per ultima la stagione agonistica tra le squadre italiane. Un tempo che ovviamente non può combaciare con la programmazione granata che è già sicura di perdere diversi giocatori chiave come Bianco, Marcandalli e probabilmente anche Pieragnolo oltre a dover valutare anche la posizione di Nesta a cui non mancano altre proposte.

Se Goretti dovesse davvero salutare la Reggiana dopo due stagioni, la successione potrebbe spettare alla coppia formata da Roberto Gemmi e dall’ex bandiera del Modena, Armando Perna. I due sono attualmente al Cosenza, ma le strade col club calabrese potrebbero separarsi tra poche settimane ed entrambi godono della fiducia del presidente Carmelo Salerno.